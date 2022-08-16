Автобус будут оформлять за 30-45 минут: заработал обновленный пункт пропуска "Краковец - Корчова"

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"Обновленный пункт пропуска "Краковец - Корчёва" уже работает в полном объеме. Также сегодня с 00.00 запускаем пассажирское автобусное сообщение через новый терминал. Уверен, он будет комфортным и удобным", - написал Кубраков.

Детали

Он также объяснил, что изменилось на Краковце с начала июня:

▪️ обновили полосы движения и для легковушек, и для грузовиков;

▪️ модернизировали павильоны для таможенного и паспортного контроля;

▪️ расширили подъездную трассу (А-4) возле пункта. Так вдвое увеличили пропускную способность для грузовиков;

▪️ построили новый автобусный терминал. Он пропускает от 30 автобусов в день;

"Пока привычные пути торговли заблокированы из-за оккупации на востоке и юге Украины, мы развиваем другие – на западе. Чем выше пропускная способность украинско-польской границы, тем быстрее едет сельхозпродукция и горюче-смазочные материалы", - резюмировал министр.

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Также в Госпогранслужбе сообщили, с 00.00 17 августа в Краковце возобновят движение автобусов на выезд из Украины. В пункте пропуска обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров.

«Следовательно пассажиры и транспортное средство одновременно будут проходить погранично-таможенную проверку. Так что среднее время оформления автобуса будет составлять 30-45 минут», - отмечают в пресс-службе.

Дополнение

Кабинет министров Украины сейчас работает над расширением пропускной способности пограничных пунктов пропуска.