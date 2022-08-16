Автобус будут оформлять за 30-45 минут: заработал обновленный пункт пропуска "Краковец - Корчова"

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 15350 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 48880 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 93348 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 128193 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 126756 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 278261 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135546 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122840 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 379032 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84360 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 13520 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 7866 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 5836 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 11795 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 10691 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 278269 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 300554 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 379043 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 355280 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 401313 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80369 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113943 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133523 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172374 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81522 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Автобус будут оформлять за 30-45 минут: заработал обновленный пункт пропуска "Краковец - Корчова"

Киев • УНН

 • 264077 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Обновленный пункт пропуска «Краковец – Корчёва» уже работает в полном объеме. Также сегодня с 00.00 запускаем пассажирское автобусное сообщение через новый терминал. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook, сообщает УНН.

Автобус будут оформлять за 30-45 минут: заработал обновленный пункт пропуска "Краковец - Корчова"

Цитата

"Обновленный пункт пропуска "Краковец - Корчёва" уже работает в полном объеме. Также сегодня с 00.00 запускаем пассажирское автобусное сообщение через новый терминал. Уверен, он будет комфортным и удобным", - написал Кубраков.

Детали

Он также объяснил, что изменилось на Краковце с начала июня:

▪️ обновили полосы движения и для легковушек, и для грузовиков;

▪️ модернизировали павильоны для таможенного и паспортного контроля;

▪️ расширили подъездную трассу (А-4) возле пункта. Так вдвое увеличили пропускную способность для грузовиков;

▪️ построили новый автобусный терминал. Он пропускает от 30 автобусов в день;

"Пока привычные пути торговли заблокированы из-за оккупации на востоке и юге Украины, мы развиваем другие – на западе. Чем выше пропускная способность украинско-польской границы, тем быстрее едет сельхозпродукция и горюче-смазочные материалы", - резюмировал министр.

Добавим

Также в Госпогранслужбе сообщили, с 00.00 17 августа в Краковце возобновят движение автобусов на выезд из Украины. В пункте пропуска обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров.

«Следовательно пассажиры и транспортное средство одновременно будут проходить погранично-таможенную проверку. Так что среднее время оформления автобуса будет составлять 30-45 минут», - отмечают в пресс-службе.

Дополнение

Кабинет министров Украины сейчас работает над расширением пропускной способности пограничных пунктов пропуска.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81