Автобус оформлятимуть за 30-45 хвилин: запрацював оновлений пункт пропуску "Краківець – Корчова"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Оновлений пункт пропуску «Краківець – Корчова» вже працює в повному обсязі. Також сьогодні з 00.00 запускаємо пасажирське автобусне сполучення через новий термінал. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook, інформує УНН.
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"Оновлений пункт пропуску «Краківець – Корчова» вже працює в повному обсязі. Також сьогодні з 00.00 запускаємо пасажирське автобусне сполучення через новий термінал. Впевнений, він буде комфортним та зручним", - написав Кубраков.
Деталі
Він також пояснив, що змінилося на Краківці з початку червня:
▪️ оновили смуги руху і для легковиків, і для вантажівок;
▪️ модернізували павільйони для митного та паспортного контролю;
▪️ розширили під’їздну трасу (А-4) біля пункту. Так вдвічі збільшили пропускну здатність для вантажівок;
▪️ звели новий автобусний термінал. Він пропускає від 30 автобусів на добу;
"Поки звичні шляхи торгівлі заблоковані через окупацію на сході і півдні України, ми розвиваємо інші – на заході. Що вища пропускна здатність українсько-польського кордону, то швидше їде сільгосппродукція та паливно-мастильні матеріали", - резюмував міністр.
Додамо
Також у Держприкордонслужбі повідомили, що з 00.00 17 серпня у «Краківці» відновлять рух автобусів на виїзд з України. У пункті пропуску оновили автобусний термінал та облаштували місце для оформлення пасажирів.
«Відтак пасажири та транспортний засіб одночасно проходитимуть прикордонно-митну перевірку. Тож середній час оформлення автобуса складатиме 30-45 хвилин», - наголошують у пресслужбі.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України зараз працює над розширенням пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску.