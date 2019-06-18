Автомобиль с пассажирами загорелся на ходу в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Сумской области во время движения загорелся автомобиль, в салоне которого на тот момент находились 5 человек, из них - 2 малолетние ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, 17 июня в 20:47 к спасателям поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Mersedes Е230 на автодороге вблизи с. Скрипали Роменского района.
"По предварительным данным, автомобиль загорелся во время движения. В нем находилось 5 человек среди которых 2 малолетние ребенка. Увидев дым из-под капота, водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров, после этого сообщил о происшествии по телефону "101". Использовав 2 т воды, в 20:58 пожар был локализован, в 21:10 - ликвидирован", - проинформировали спасатели.
В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил автомобиль по всей площади.
Напомним, на стоянке под Киевом сгорели 10 автобусов "Богдан".