Під Києвом на стоянці згоріли 10 автобусів "Богдан"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні о 02:40 у смт Димер Вишгородського району на Київщині на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем було знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан". Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 03:52 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Житомирській області на ходу загорівся автобус із пасажирами. Подія трапилася на 135 км траси Київ-Ковель, поблизу с. Новаки Коростенського району. Попередня причина пожежі — коротке замикання в електромережі транспортного засобу.