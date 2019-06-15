Под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов "Богдан"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня в 02:40 в пгт Дымер Вышгородского района Киевской области на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем было уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 3:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети транспортного средства.