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Под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов "Богдан"

Киев • УНН

 • 21100 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня в 02:40 в пгт Дымер Вышгородского района Киевской области на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем было уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов "Богдан"

В 3:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети транспортного средства.

Украинские Национальные Новости

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