Автівка з пасажирами загорілася на ходу у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Сумській області під час руху загорівся автомобіль, у салоні якого на той момент перебували 5 людей, з них - 2 малолітні дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, 17 червня о 20:47 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля Mersedes Е230 на автошляху поблизу с. Скрипалі Роменського району.
"За попередніми даними, автомобіль загорівся під час руху. В ньому знаходилось 5 людей серед яких 2 малолітні дитини. Побачивши дим з-під капота, водій зупинив транспортний засіб та вивів пасажирів, після цього повідомив про подію за номером "101". Використавши 2 т води, о 20:58 пожежу було локалізовано, о 21:10 – ліквідовано", - проінформували рятувальники.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив автомобіль по всій площі.
Нагадаємо, на стоянці під Києвом згоріли 10 автобусів "Богдан".