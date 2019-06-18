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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Автівка з пасажирами загорілася на ходу у Сумській області

Київ • УНН

 • 12034 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Сумській області під час руху загорівся автомобіль, у салоні якого на той момент перебували 5 людей, з них - 2 малолітні дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Автівка з пасажирами загорілася на ходу у Сумській області

Так, 17 червня о 20:47 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля Mersedes Е230 на автошляху поблизу с. Скрипалі Роменського району.

"За попередніми даними, автомобіль загорівся під час руху. В ньому знаходилось 5 людей серед яких 2 малолітні дитини. Побачивши дим з-під капота, водій зупинив транспортний засіб та вивів пасажирів, після цього повідомив про подію за номером "101". Використавши 2 т води, о 20:58 пожежу було локалізовано, о 21:10 – ліквідовано", - проінформували рятувальники.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив автомобіль по всій площі.

Нагадаємо, на стоянці під Києвом згоріли 10 автобусів "Богдан".

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