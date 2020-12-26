Автомобиль в Харькове влетел в остановку общественного транспорта, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Харькове в результате ДТП автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП с ссадинами и ушибами водителя доставили в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ГУ НП в Харьковской области.
"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей "Volkswagen Touareg" под управлением 37-летнего водителя и "Volkswagen Passat" под управлением 39-летнего водителя. После чего авто "Volkswagen Touareg" въехал в остановку. В результате аварии 37-летний мужчина получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Информация внесена в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Сумской области в ДТП погибли три человека.