Автівка у Харкові влетіла у зупинку громадського транспорту, є поранений

“Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів „Volkswagen Touareg“ під керуванням 37-річного водія та „Volkswagen Passat“ під керуванням 39-річного водія. Після чого авто „Volkswagen Touareg“ в’їхав у зупинку. Внаслідок аварії 37-річний чоловік отримав садна та забої. Його доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, у Сумській області в ДТП загинуло троє людей.