Автівка у Харкові влетіла у зупинку громадського транспорту, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові у результаті ДТП автівка влетіла у зупинку громадського транспорту. У результаті автопригоди з саднами та забоями водія доставили до медичного закладу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у Харківській області.
“Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів „Volkswagen Touareg“ під керуванням 37-річного водія та „Volkswagen Passat“ під керуванням 39-річного водія. Після чого авто „Volkswagen Touareg“ в’їхав у зупинку. Внаслідок аварії 37-річний чоловік отримав садна та забої. Його доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Сумській області в ДТП загинуло троє людей.