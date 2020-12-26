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Автівка у Харкові влетіла у зупинку громадського транспорту, є поранений

Київ • УНН

 • 17406 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові у результаті ДТП автівка влетіла у зупинку громадського транспорту. У результаті автопригоди з саднами та забоями водія доставили до медичного закладу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у Харківській області.

Автівка у Харкові влетіла у зупинку громадського транспорту, є поранений

“Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів „Volkswagen Touareg“ під керуванням 37-річного водія та „Volkswagen Passat“ під керуванням 39-річного водія. Після чого авто „Volkswagen Touareg“ в’їхав у зупинку. Внаслідок аварії 37-річний чоловік отримав садна та забої. Його доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, у Сумській області в ДТП загинуло троє людей.

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