У Сумській області в ДТП загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Сумській області внаслідок ДТП на трасі “Київ — Суми — Юнаківка” загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону, передає УНН.
“Аварія сталася на 262 кілометрі траси "Київ — Суми — Юнаківка", біля села Штепівка, що на Лебединщині. В результаті зіткнення автомобілів „Фольксваген Транспортер“ та „Джиллі СК“ загинули водій та дві жінки-пасажирки легковика. Водію мінібуса медична допомога надана без подальшої госпіталізації”, — йдеться в повідомленні.
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Закарпатській області внаслідок зіткнення мотоцикла із припаркованим вантажним автомобілем загинули двоє чоловіків — водій та пасажир байку.