У Сумській області в ДТП загинуло троє людей

“Аварія сталася на 262 кілометрі траси "Київ — Суми — Юнаківка", біля села Штепівка, що на Лебединщині. В результаті зіткнення автомобілів „Фольксваген Транспортер“ та „Джиллі СК“ загинули водій та дві жінки-пасажирки легковика. Водію мінібуса медична допомога надана без подальшої госпіталізації”, — йдеться в повідомленні.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Закарпатській області внаслідок зіткнення мотоцикла із припаркованим вантажним автомобілем загинули двоє чоловіків — водій та пасажир байку.