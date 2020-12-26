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У Сумській області в ДТП загинуло троє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Сумській області внаслідок ДТП на трасі “Київ — Суми — Юнаківка” загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону, передає УНН.

У Сумській області в ДТП загинуло троє людей

“Аварія сталася на 262 кілометрі траси "Київ — Суми — Юнаківка", біля села Штепівка, що на Лебединщині. В результаті зіткнення автомобілів „Фольксваген Транспортер“ та „Джиллі СК“ загинули водій та дві жінки-пасажирки легковика. Водію мінібуса медична допомога надана без подальшої госпіталізації”, — йдеться в повідомленні.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Закарпатській області внаслідок зіткнення мотоцикла із припаркованим вантажним автомобілем загинули двоє чоловіків — водій та пасажир байку.

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