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На Закарпатті мотоцикл в'їхав у вантажівку, загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 19800 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Закарпатській області внаслідок зіткнення мотоцикла із припаркованим вантажним автомобілем загинули двоє чоловіків - водій та пасажир байку. По це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

На Закарпатті мотоцикл в'їхав у вантажівку, загинули двоє людей

"Співробітники слідчого управління поліції Закарпаття розслідують аварію за участі мотоцикла на Тячівщині. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей", - йдеться в повідомленні.

Так, 25 грудня, близько 3 години ночі на лінію "102" надійшло повідомлення про автомобільну аварію в селі Широкий Луг на Тячівщині.

Співробітники Дубівського відділення поліції та слідче управління поліції Закарпаття виїхали на місце події та встановили, що мотоцикл зіткнувся з вантажівкою.

Правоохоронці з'ясували, що 18-річний місцевий мешканець та його 24-річний пасажир їхали з села Тисалово на мотоциклі. На вулиці Центральній в селі Широкий Луг вони допустили зіткнення з припаркованим автомобілем Volvo.

Обоє від отриманих травм померли ще до приїзду швидкої допомоги.

"Мотоцикл поміщено на спецмайданчик Тячівського відділу поліції. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідство у справі триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулись мотоцикл та підвода.

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