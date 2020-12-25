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На Закарпатье мотоцикл въехал в грузовик, погибли два человека

Киев • УНН

 • 19800 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла с припаркованным грузовым автомобилем погибли двое мужчин - водитель и пассажир байка. По этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

На Закарпатье мотоцикл въехал в грузовик, погибли два человека

"Сотрудники следственного управления полиции Закарпатья расследуют аварию с участием мотоцикла в Тячевском районе. В результате ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.

Так, 25 декабря, около 3 часов ночи на линию "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Широкий Луг в Тячевском районе.

Сотрудники Дубовского отделения полиции и следственное управление полиции Закарпатья выехали на место происшествия и установили, что мотоцикл столкнулся с грузовиком.

Правоохранители выяснили, что 18-летний местный житель и его 24-летний пассажир ехали из села Тисалово на мотоцикле. На улице Центральной в селе Широкий Луг они допустили столкновение с припаркованным автомобилем Volvo.

Оба от полученных травм скончались еще до приезда скорой помощи.

"Мотоцикл помещен на спецплощадку Тячевского отдела полиции. По данному факту будет открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Следствие по делу продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, во Львовской области столкнулись мотоцикл и подвода.

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