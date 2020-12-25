На Закарпатье мотоцикл въехал в грузовик, погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла с припаркованным грузовым автомобилем погибли двое мужчин - водитель и пассажир байка. По этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Сотрудники следственного управления полиции Закарпатья расследуют аварию с участием мотоцикла в Тячевском районе. В результате ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.
Так, 25 декабря, около 3 часов ночи на линию "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Широкий Луг в Тячевском районе.
Сотрудники Дубовского отделения полиции и следственное управление полиции Закарпатья выехали на место происшествия и установили, что мотоцикл столкнулся с грузовиком.
Правоохранители выяснили, что 18-летний местный житель и его 24-летний пассажир ехали из села Тисалово на мотоцикле. На улице Центральной в селе Широкий Луг они допустили столкновение с припаркованным автомобилем Volvo.
Оба от полученных травм скончались еще до приезда скорой помощи.
"Мотоцикл помещен на спецплощадку Тячевского отдела полиции. По данному факту будет открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Следствие по делу продолжается", - сообщили в полиции.
Напомним, во Львовской области столкнулись мотоцикл и подвода.