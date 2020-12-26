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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Сумской области в ДТП погибли три человека

Киев • УНН

 • 29449 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Сумской области в результате ДТП на трассе “Киев — Сумы — Юнаковка” погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона, передает УНН.

В Сумской области в ДТП погибли три человека

“Авария произошла на 262 километре трассы „Киев — Сумы — Юнаковка“, возле села Штеповка, что на Лебедянщине. В результате столкновения автомобилей „Фольксваген Транспортер“ и „Джилли СК“ погибли водитель и две женщины-пассажирки легковушки. Водителю минибуса медицинская помощь оказана без последующей госпитализации”, — говорится в сообщении.

По факту аварии открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла с припаркованным грузовым автомобилем погибли двое мужчин — водитель и пассажир байка.

Украинские Национальные Новости

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