В Сумской области в ДТП погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Сумской области в результате ДТП на трассе “Киев — Сумы — Юнаковка” погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона, передает УНН.
“Авария произошла на 262 километре трассы „Киев — Сумы — Юнаковка“, возле села Штеповка, что на Лебедянщине. В результате столкновения автомобилей „Фольксваген Транспортер“ и „Джилли СК“ погибли водитель и две женщины-пассажирки легковушки. Водителю минибуса медицинская помощь оказана без последующей госпитализации”, — говорится в сообщении.
По факту аварии открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла с припаркованным грузовым автомобилем погибли двое мужчин — водитель и пассажир байка.