Австрийский врач покончила с собой после угроз расправы со стороны противников прививок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Австрии врач, которая была вынуждена закрыть свою практику из-за угроз расправы со стороны противников мер по сдерживанию пандемии, покончила с собой, сообщила в пятницу прокуратура. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство dpa.
Детали
Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух с тревогой отреагировал на известие о ее смерти.
«Угрозы смертью ей и ее сотрудникам были жестокой реальностью. Ненависть к людям непростительна. Эта ненависть должна, наконец, прекратиться», — заявил он.
Врач, работавшая в Верхней Австрии, недавно закрыла свою практику. По ее словам, этот шаг был вызван месяцами получения писем с угрозами противников вакцин и мер, предпринятых правительством для сдерживания пандемии.
В одном из писем, которые она получила, автор указал, что «войдет в ее помещение, будет пытать и убьет врача и ее персонал».
Врач долгое время находилась под защитой полиции, но сама потратила около 100 000 евро (102 000 долларов) на меры безопасности.
Полиция продолжит расследование того, кто направил письма с угрозами, заявили в прокуратуре.
Добавим
Правительство Австрии недавно ослабило остальные меры по предотвращению распространения Covid-19, отменив карантинные требования и отменив мандат на вакцинацию.
Крайне правая Партия свободы Австрии (FPÖ) — единственная партия в парламенте, последовательно критиковавшая почти все меры по сдерживанию пандемии, называя их бессмысленными.