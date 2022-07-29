Австрійський лікар наклала на себе руки після загроз розправи з боку противників щеплень

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Міністр охорони здоров'я Австрії Йоханнес Раух із тривогою відреагував на звістку про її смерть.

«Загрози смертю їй та її співробітникам були жорстокою реальністю. Ненависть до людей непробачна. Ця ненависть має, нарешті, припинитися», — заявив він.

Лікарка, яка працювала у Верхній Австрії, нещодавно закрила свою практику. За її словами, цей крок був викликаний місяцями отримання листів із погрозами від противників вакцин та заходів, вжитих урядом для стримування пандемії.

В одному з листів, які вона отримала, автор вказав, що «увійде до її приміщення, катуватиме та вб'є лікаря та її персонал».

Лікар довгий час перебувала під захистом поліції, але сама витратила близько 100 000 євро (102 000 доларів) на заходи безпеки.

Поліція продовжить розслідування того, хто надіслав листи із погрозами, заявили у прокуратурі.

Додамо

Уряд Австрії нещодавно послабив решту заходів щодо запобігання поширенню Covid-19, скасувавши карантинні вимоги та скасувавши мандат на вакцинацію.

Вкрай права Партія свободи Австрії (FPÖ) — єдина партія в парламенті, яка послідовно критикувала майже всі заходи щодо стримування пандемії, називаючи їх безглуздими.