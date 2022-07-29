Австрійський лікар наклала на себе руки після загроз розправи з боку противників щеплень

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 16419 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 47617 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 59924 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 60825 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 65406 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 77043 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 203562 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147804 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171948 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 195029 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 140414 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 167893 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 61244 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 79193 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 81014 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 203520 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 482088 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 432896 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 639925 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 761585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 13407 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 39899 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 79193 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 109405 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 143912 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Австрійський лікар наклала на себе руки після загроз розправи з боку противників щеплень

Австрійський лікар наклала на себе руки після загроз розправи з боку противників щеплень

Київ • УНН

 • 259507 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. В Австрії лікар, яка була змушена закрити свою практику через погрози розправи з боку противників заходів щодо стримування пандемії, наклала на себе руки, повідомила в п'ятницю прокуратура. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.

Деталі

Міністр охорони здоров'я Австрії Йоханнес Раух із тривогою відреагував на звістку про її смерть.

«Загрози смертю їй та її співробітникам були жорстокою реальністю. Ненависть до людей непробачна. Ця ненависть має, нарешті, припинитися», — заявив він.

Лікарка, яка працювала у Верхній Австрії, нещодавно закрила свою практику. За її словами, цей крок був викликаний місяцями отримання листів із погрозами від противників вакцин та заходів, вжитих урядом для стримування пандемії.

В одному з листів, які вона отримала, автор вказав, що «увійде до її приміщення, катуватиме та вб'є лікаря та її персонал».

Лікар довгий час перебувала під захистом поліції, але сама витратила близько 100 000 євро (102 000 доларів) на заходи безпеки.

Поліція продовжить розслідування того, хто надіслав листи із погрозами, заявили у прокуратурі.

Додамо

Уряд Австрії нещодавно послабив решту заходів щодо запобігання поширенню Covid-19, скасувавши карантинні вимоги та скасувавши мандат на вакцинацію.

Вкрай права Партія свободи Австрії (FPÖ) — єдина партія в парламенті, яка послідовно критикувала майже всі заходи щодо стримування пандемії, називаючи їх безглуздими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01