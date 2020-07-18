Австрийский клуб оформил трансфер защитника "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. ФК “ЛАСК” из Австрии объявил о подписании защитника “Зари” Евгения Чеберко. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Договор подписан до 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.
В активе Чеберко 26 проведенных поединков за “Зарю” в этом сезоне.
Отметим, что с лета 2019 года он также является капитаном украинской сборной U-21.
Добавим, новая команда украинца заняла четвертое место во внутреннем первенстве и будет выступать в квалификации Лиги Европы.