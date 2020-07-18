Австрійський клуб оформив трансфер оборонця "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. ФК “ЛАСК” з Австрії оголосив про підписання захисника “Зорі” Євгена Чеберко. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.
Договір підписаний до 2024 року. Сума трансферу не розголошується.
В активі Чеберка 26 проведених поєдинків за “Зорю” в цьому сезоні.
Зазначимо, що з літа 2019 року він також є капітаном української збірної U-21.
Додамо, нова команда українця посіла четверте місце у внутрішній першості та виступатиме у кваліфікації Ліги Європи.