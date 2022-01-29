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Австрия еще больше ослабит COVID-ограничения

Австрия еще больше ослабит COVID-ограничения

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Австрия начнет ослаблять ограничения, связанные с COVID-19, на следующей неделе, объявил в субботу канцлер страны Карл Нехаммер, позволяя магазинам и ресторанам оставаться открытыми дольше и ослабляя ограничения для непривитых, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эти шаги связаны с тем, что вариант коронавирус Omicron приводит к сокращению числа госпитализаций, несмотря на большое количество инфициpoрованных.

По словам Нехаммера, с 5 февраля Австрия позволит продолжить работу ресторанов и магазинов до полуночи и увеличит количество людей, которые могут участвовать в мероприятиях, с 25 до 50.

"Хорошая вещь, несмотря ни на что в этой сложной ситуации — цифры по госпитализациям на хорошем уровне, по койкам в реанимации, я думаю, справедливо сказать, на очень хорошем уровне", — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

"Теперь мы можем открыть новые перспективы, которые дадут людям передышку", - добавил он.

В Австрии растет число новых случаев заражения коронавирусом за сутки из-за чрезвычайно заразного варианта "Омикрон": в субботу было зарегистрировано почти 35 тысяч новых случаев.

Тем не менее, давление на больницы ослабело, поскольку "Омикрон" приводит к менее тяжелым последствиям, и ожидается, что текущая волна "Омикрона" достигнет пика примерно 7-9 февраля, заявила на той же пресс-конференции генеральный директор по здравоохранению Катарина Райх.

Как следующий шаг, с 12 февраля, Австрия отменит так называемые "правила 2G", которые запрещают тем, кто не вакцинирован или не излечился от вируса, посещать магазины с товарами не первой необходимости.

С 15 ноября те, кто не был полностью вакцинирован, должны были находиться на локдауне, что означает, что им разрешено покидать свои дома лишь по ограниченному количеству причин, таких как покупка предметов первой необходимости или работа. Эта мера, действие которой было отменено на Рождество, 25 декабря, подверглось критике как очень сложное для обеспечения соблюдения.

На прошлой неделе Австрия назначила 31 января датой прекращения более жесткого локдауна для непривитых, сняв ограничения на их передвижение.

Однако им, как и раньше, запрещено участвовать в разных видах досуга, включая прием пищи в ресторанах или покупки предметов не первой необходимости, в рамках усилий правительства по повышению уровня вакцинации, который является одним из самых низких в Западной Европе.

Теперь, наряду с разрешением посещать магазины с 12 февраля, Австрия также ослабит меры, запрещающие непривитым посещать рестораны - с 19 февраля, сказал Нехаммер, заявив, что те, кто имеет отрицательный результат теста на COVID, смогут посещать рестораны и туристические достопримечательности.

Дополнение

В Австрии отменят карантин для непривитых против COVID-19 с 31 января.

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