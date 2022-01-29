Австрія ще більше послабить COVID-обмеження

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Ці кроки пов'язані з тим, що варіант коронавірусу Omicron призводить до скорочення кількості госпіталізацій, попри велику кількість інфікованих.

За словами Нехаммера, з 5 лютого Австрія дозволить продовжити роботу ресторанів та магазинів до опівночі і збільшить кількість людей, які можуть брати участь у заходах, з 25 до 50.

"Гарна річ, незважаючи ні на що в цій складній ситуації — цифри по госпіталізаціях на хорошому рівні, по ліжках в реанімації, я думаю, справедливо сказати, на дуже хорошому рівні", — сказав Нехаммер на пресконференції у Відні.

"Тепер ми можемо відкрити нові перспективи, які дадуть людям перепочинок", - додав він.

В Австрії зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу через надзвичайно заразний варіант "Омікрон": у суботу було зареєстровано майже 35 тисяч нових випадків.

Тим не менш, тиск на лікарні ослаб, оскільки "Омікрон" призводить до менш тяжких наслідків, і очікується, що поточна хвиля "Омікрона" досягне піку приблизно 7-9 лютого, заявила на тій же пресконференції генеральний директор з охорони здоров'я Катаріна Райх.

Як наступний крок, з 12 лютого, Австрія скасує так звані "правила 2G", які забороняють тим, хто не вакцинований або не вилікувався від вірусу, відвідувати магазини з товарами не першої необхідності.

З 15 листопада ті, хто не був повністю вакцинований, повинні були перебувати на локдауні, що означає, що їм дозволено залишати свої будинки лише з обмеженої кількості причин, таких як покупка предметів першої необхідності або робота. Цей захід, дія якого була скасована на Різдво, 25 грудня, піддався критиці як дуже складний для забезпечення дотримання.

Минулого тижня Австрія призначила 31 січня датою припинення жорсткішого локдауну для нещеплених, знявши обмеження на їхнє пересування.

Однак їм, як і раніше, заборонено брати участь у різних видах дозвілля, включаючи прийом їжі в ресторанах або покупки предметів не першої необхідності, у межах зусиль уряду щодо підвищення рівня вакцинації, який є одним із найнижчих у Західній Європі.

Тепер, поряд з дозволом відвідувати магазини з 12 лютого, Австрія також послабить заходи, що забороняють нещепленим відвідувати ресторани - з 19 лютого, сказав Нехаммер, заявивши, що ті, хто має негативний результат тесту на COVID, зможуть відвідувати ресторани та туристичні пам'ятки.

Доповнення

В Австрії скасують карантин для невакцинованих проти COVID-19 з 31 січня.