Австрия будет "защищать" свои границы от мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Австрийское правительство предупреждает, что оно может принять "соответствующие меры" для защиты своих границ от мигрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Это реакция на заявление Германии, которая планирует ограничить въезд мигрантов в рамках соглашения об избежании политического кризиса в Берлине.
Правительство Австрии указывает, что дополнительные меры с целью защиты южных границ Австрии, будут приняты, в частности в отношении Италии и Словении.
В понедельник вечером канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеегофер уладили спор, который привел к правительственному кризису.
После многих часов переговоров стороны договорились о создании транзитных центров, в которых будут размещены иммигранты, подают ходатайство о предоставлении убежища.
Центры должны быть построены сначала на юго-немецкой границе.
Как повидомялв УНН, Европейская комиссия дополнительно предоставляет 45,6 миллиона евро чрезвычайной помощи, чтобы поддержать Испанию и Грецию в ответ на миграционные проблемы, с которыми они сталкиваются. В общем Комиссия сегодня мобилизовала более 1 млрд евро для оказания чрезвычайной помощи, чтобы помочь в управлении миграцией по текущей финансовой программе на 2014-2020 года.