Австрия будет "защищать" свои границы от мигрантов

Это реакция на заявление Германии, которая планирует ограничить въезд мигрантов в рамках соглашения об избежании политического кризиса в Берлине.



Правительство Австрии указывает, что дополнительные меры с целью защиты южных границ Австрии, будут приняты, в частности в отношении Италии и Словении.

В понедельник вечером канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеегофер уладили спор, который привел к правительственному кризису.



После многих часов переговоров стороны договорились о создании транзитных центров, в которых будут размещены иммигранты, подают ходатайство о предоставлении убежища.

Центры должны быть построены сначала на юго-немецкой границе.



Как повидомялв УНН, Европейская комиссия дополнительно предоставляет 45,6 миллиона евро чрезвычайной помощи, чтобы поддержать Испанию и Грецию в ответ на миграционные проблемы, с которыми они сталкиваются. В общем Комиссия сегодня мобилизовала более 1 млрд евро для оказания чрезвычайной помощи, чтобы помочь в управлении миграцией по текущей финансовой программе на 2014-2020 года.