Австрія буде "захищати" свої кордони від мігрантів

Це реакція на заяву Німеччини, яка планує обмежити в'їзд мігрантів у рамках угоди про запобігання політичній кризі в Берліні.



Уряд Австрії вказує, що додаткові заходи з метою захисту південних кордонів Австрії, будуть вжиті, зокрема щодо Італії та Словенії.

У понеділок ввечері канцлер Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер владнали суперечку, яка привела до урядової кризи.



Після багатьох годин переговорів сторони домовились про створення транзитних центрів, в яких будуть розміщені іммігранти, що подають клопотання про надання притулку.

Центри мають бути побудовані спочатку на південно-німецькому кордоні.



Як повідомялв УНН, Європейська комісія додатково надає 45,6 мільйони євро надзвичайної допомоги, щоб підтримати Іспанію та Грецію у відповідь на міграційні проблеми, з якими вони стикаються. Загалом Комісія на сьогодні мобілізувала понад 1 млрд євро для надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти в управлінні міграцією за поточною фінансовою програмою на 2014-2020 року.