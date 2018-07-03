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Австрія буде "захищати" свої кордони від мігрантів

Австрія буде "захищати" свої кордони від мігрантів

Київ • УНН

 • 8341 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Австрійський уряд попереджає, що він може вжити "відповідних заходів" для захисту своїх кордонів від мігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Це реакція на заяву Німеччини, яка планує обмежити в'їзд мігрантів у рамках угоди про запобігання політичній кризі в Берліні.

Уряд Австрії вказує, що додаткові заходи з метою захисту південних кордонів Австрії, будуть вжиті, зокрема щодо Італії та Словенії.

У понеділок ввечері канцлер Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер владнали суперечку, яка привела до урядової кризи.

Після багатьох годин переговорів сторони домовились про створення транзитних центрів, в яких будуть розміщені іммігранти, що подають клопотання про надання притулку.

Центри мають бути побудовані спочатку на південно-німецькому кордоні.

Як повідомялв УНН, Європейська комісія додатково надає 45,6 мільйони євро надзвичайної допомоги, щоб підтримати Іспанію та Грецію у відповідь на міграційні проблеми, з якими вони стикаються. Загалом Комісія на сьогодні мобілізувала понад 1 млрд євро для надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти в управлінні міграцією за поточною фінансовою програмою на 2014-2020 року.

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