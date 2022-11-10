Австрия направит дополнительные 10 млн евро для поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Австрия пообещала прислать дополнительные средства в поддержку Украины, идет речь о 10 млн евро. Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер, со ссылкой на OE24 передает УНН.
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«Мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе», - подчеркнул Бруннер.
Детали
Австрийский политик сделал соответствующее заявление в рамках встречи с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Совещание прошло на всемирной климатической конференции на египетском морском курорте Шарм-эль-Шейх.
Лондонский банк был основан после распада Советского Союза для поддержки стран Восточной Европы в переходе к демократии и рыночной экономике. Акционерами являются 70 стран, а также Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк.
Дополнение
США выделяют дополнительную военную помощь Украине в размере 400 млн дол. Новый пакет помощи включает 45 танков Т-72.