Австрия направит дополнительные 10 млн евро для поддержки Украины

Цитата



«Мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе», - подчеркнул Бруннер.



Детали



Австрийский политик сделал соответствующее заявление в рамках встречи с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Совещание прошло на всемирной климатической конференции на египетском морском курорте Шарм-эль-Шейх.

Лондонский банк был основан после распада Советского Союза для поддержки стран Восточной Европы в переходе к демократии и рыночной экономике. Акционерами являются 70 стран, а также Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк.

Дополнение

США выделяют дополнительную военную помощь Украине в размере 400 млн дол. Новый пакет помощи включает 45 танков Т-72.