Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України

Цитата



«Ми демонструємо нашу солідарність із населенням і робимо стійкий внесок у стабільність у Європі», - наголосив Бруннер.



Деталі



Австрійський політик зробив відповідну заяву у межах зустрічі з головою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Нарада відбулася на всесвітній кліматичній конференції на єгипетському морському курорті Шарм-ель-Шейх.

Лондонський банк був заснований після розпаду Радянського Союзу для підтримки країн Східної Європи у переході до демократії та ринкової економіки. Акціонерами є 70 країн, а також Європейський Союз і Європейський інвестиційний банк.

Доповнення

США виділяють додаткову військову допомогу Україні у 400 млн дол. Новий пакет допомоги включає 45 танків Т-72.