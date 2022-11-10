Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України, йдеться про 10 млн євро. Про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер, з посиланням на OE24 передає УНН.
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«Ми демонструємо нашу солідарність із населенням і робимо стійкий внесок у стабільність у Європі», - наголосив Бруннер.
Деталі
Австрійський політик зробив відповідну заяву у межах зустрічі з головою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Нарада відбулася на всесвітній кліматичній конференції на єгипетському морському курорті Шарм-ель-Шейх.
Лондонський банк був заснований після розпаду Радянського Союзу для підтримки країн Східної Європи у переході до демократії та ринкової економіки. Акціонерами є 70 країн, а також Європейський Союз і Європейський інвестиційний банк.
Доповнення
США виділяють додаткову військову допомогу Україні у 400 млн дол. Новий пакет допомоги включає 45 танків Т-72.