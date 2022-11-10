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Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України

Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України

Київ • УНН

 • 226484 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України, йдеться про 10 млн євро. Про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер, з посиланням на OE24 передає УНН.

Цитата

«Ми демонструємо нашу солідарність із населенням і робимо стійкий внесок у стабільність у Європі», - наголосив Бруннер.

Деталі

Австрійський політик зробив відповідну заяву у межах зустрічі з головою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Нарада відбулася на всесвітній кліматичній конференції на єгипетському морському курорті Шарм-ель-Шейх.

Лондонський банк був заснований після розпаду Радянського Союзу для підтримки країн Східної Європи у переході до демократії та ринкової економіки. Акціонерами є 70 країн, а також Європейський Союз і Європейський інвестиційний банк.

Доповнення

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