Австрийский учебник обвинили в распространении российских стереотипов об Украине

Австрия использует учебники с пропагандой рф: какие стереотипы об Украине изучают еврошкольники

Авторы австрийского учебника по географии использовали немало пропагандистских и стереотипных тезисов при написании раздела об Украине. Соответствующие фото за 2020 год опубликовал ивано-франковский стоматолог Денис Микитин в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Основными характеристиками Украины авторы учебника считают плодородие земель, биполярность из-за расположения между Европой и Россией, бедность населения, коррупцию и отсутствие системы социального обеспечения.

В целом в книге прописаны стереотипы и предубеждения относительно украинцев, как например утверждение о том, что в Украине "подобно России, существует серьезная проблема алкоголя, которая касается не только мужского населения".

В целом в учебнике нередко Украина предстает не в качестве самостоятельного государства, а как "младший брат" РФ. Особенно поражает раздел под названием "Разделение между востоком и западом", где говорится о противоречиях старого советского влияния и западной ориентации.

Согласно мнению авторов, "на востоке проживает много русских", а на территории Крыма они вообще "составляют большинство населения". Якобы именно это стало причиной аннексии полуострова, а "основной проблемой украинского национального строительства является национализм".

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Да, часть из этого это действительно правда, но суть в том, что коррупция, тотальная бедность и "напряженные отношения с россией" это 80% того, что написано в учебнике об Украине. В историческом аспекте упоминается только совок, "молодая страна", что создает у школьников образ фейковой нации - отмечает автор треда.

Это создает у иностранцев искаженное восприятие Украины и украинцев, как нации, потому что "они формируют представление на основе такой срани, как этот учебник, а потом не верят нам и думают, что мы не хотим выглядеть обнищавшими",- подытожил Денис Микитин.

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