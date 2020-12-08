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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19142 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78596 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100788 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116957 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Австралийцам разрешили пить больше алкоголя: рекомендации органов здравоохранения

Австралийцам разрешили пить больше алкоголя: рекомендации органов здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 10476 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Австралийцам порекомендовали пить не более 10 алкогольных напитков в неделю. Об этом говорится в новых рекомендациях от органов здравоохранения страны, пишет The Conversation, передает УНН.

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Так, среди главных изменений обновленных рекомендаций - пить не более четырех напитков в день. Тогда как в предыдущих рекомендациях советовали употреблять не более двух алкогольных напитков в день.

"Мы не указываем австралийцам, сколько им пить. Мы просто информируем о возможных последствиях их ежедневных решений", - подчеркнул представитель национального органа здравоохранения.

Изменить рекомендации по потреблению алкоголя австралийцев заставила пандемия: во время локдауна среди некоторых категорий населения существенно увеличилось употребление алкоголя, или наоборот - уменьшилось в связи с закрытыми барами.

Пандемия коронавируса повлияла также и на потребление алкоголя в Украине: продажи крепких напитков возросли, а у баров появились новые интересные форматы для любителей коктейлей - онлайн-дегустации или доставка всего необходимого для приготовления домой. Выросла популярность и онлайн-вечеринок. Такой формат требует нового подхода к выбору алкогольных напитков. Поэтому эксперты украинского алкогольного бренда PRIME разработали рекомендации для идеальных онлайн-вечеринок, а также три правила незабываемой "пижамной" вечеринки дома.

Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев.

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