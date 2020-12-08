Австралийцам разрешили пить больше алкоголя: рекомендации органов здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Австралийцам порекомендовали пить не более 10 алкогольных напитков в неделю. Об этом говорится в новых рекомендациях от органов здравоохранения страны, пишет The Conversation, передает УНН.
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Так, среди главных изменений обновленных рекомендаций - пить не более четырех напитков в день. Тогда как в предыдущих рекомендациях советовали употреблять не более двух алкогольных напитков в день.
"Мы не указываем австралийцам, сколько им пить. Мы просто информируем о возможных последствиях их ежедневных решений", - подчеркнул представитель национального органа здравоохранения.
Изменить рекомендации по потреблению алкоголя австралийцев заставила пандемия: во время локдауна среди некоторых категорий населения существенно увеличилось употребление алкоголя, или наоборот - уменьшилось в связи с закрытыми барами.
Пандемия коронавируса повлияла также и на потребление алкоголя в Украине: продажи крепких напитков возросли, а у баров появились новые интересные форматы для любителей коктейлей - онлайн-дегустации или доставка всего необходимого для приготовления домой. Выросла популярность и онлайн-вечеринок. Такой формат требует нового подхода к выбору алкогольных напитков. Поэтому эксперты украинского алкогольного бренда PRIME разработали рекомендации для идеальных онлайн-вечеринок, а также три правила незабываемой "пижамной" вечеринки дома.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев.