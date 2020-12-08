Австралійцям дозволили пити більше алкоголю: рекомендації органів охорони здоров’я

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Так, серед головних змін оновлених рекомендацій – пити не більше чотирьох напоїв на день. Тоді як у попередніх рекомендаціях радили вживати не більше двох алкогольних напоїв на день.

"Ми не вказуємо австралійцям, скільки їм пити. Ми просто інформуємо про можливі наслідки їхніх щоденних рішень", - наголосив представник національного органу охорони здоров’я.

Змінити рекомендації із споживання алкоголю австралійців змусила пандемія: під час локдауну серед деяких категорій населення суттєво збільшилось вживання алкоголю, або навпаки – зменшилось у зв’язку з зачиненими барами.

Пандемія коронавірусу вплинула також і на споживання алкоголю в Україні: продажі міцних напоїв зросли, а у барів з’явились нові цікаві формати для любителів коктейлів – онлайн-дегустації або доставка всього необхідного для приготування додому. Зросла популярність і онлайн-вечірок. Такий формат вимагає нового підходу до вибору алкогольних напоїв. Тому експерти українського алкогольного бренду PRIME розробили рекомендації для ідеальних онлайн-вечірок, а також три правила незабутньої "піжамної" вечірки вдома.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців.