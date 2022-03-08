Австралия вводит санкции против "московских пропагандистов" из-за нападения РФ на Украину

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“Таргетинг на пропаганду и дезинформацию является одним из последних шагов в работе Австралии с международными партнерами, чтобы наложить высокую цену на тех, кто ответственен за войну России против Украины и причастен к ней. Вместе с партнерами мы выдавим Россию с наших экономик, цепей поставок и эфира”, - говорится в официальном заявлении.

Детали

Австралия наложит санкции на 10 человек, которые представляют стратегический интерес для России, за то, что они продвигали прокремлевскую пропаганду. В сотрудничестве с Facebook, Twitter и Google, страна планирует прекратить распространение контента, созданного российскими государственными СМИ.

Новый раунд санкций также включает финансовые ограничения против вооруженных сил РФ. На шестерых высокопоставленных российских военных, ответственных за осуществление атак на Украину, наложат запрет на поездки, а на российских военных - запрет экспорта товаров из Австралии.

Австралия и ее партнеры, как указано в заявлении, будут продолжать накладывать санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать финансировать свою войну.

Дополнение

Запад ввел несколько пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину. В частности, ЕС одобрил отключение семи банков РФ от SWIFT.