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Австралія вводить санкції проти "московських пропагандистів" через напад РФ на Україну

Австралія вводить санкції проти "московських пропагандистів" через напад РФ на Україну

Київ • УНН

 • 102967 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Уряд Австралії вводить нову низку санкцій, націлених проти “московських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації”, які намагаються легітимізувати вторгнення Росії в Україну. Про це заявила міністр закордонних справ Меріс Пейн у заяві, поширеній МЗС країни, інформує УНН.

Цитата

“Націлювання на пропаганду та дезінформацію є одним з останніх кроків у роботі Австралії з міжнародними партнерами, щоб накласти високу ціну на тих, хто відповідальний за війну Росії проти України та причетний до неї. Разом з партнерами ми витіснимо Росію з наших економік, ланцюгів поставок і ефіру”, - йдеться в офіційній заяві.

Деталі

Австралія накладе санкції на 10 осіб, які становлять стратегічний інтерес для Росії, за те, що вони просували прокремлівську пропаганду. У співпраці з Facebook, Twitter і Google, країна планує припинити розповсюдження контенту, створеного російськими державними ЗМІ.

Новий раунд санкцій також включає фінансові обмеження проти збройних сил РФ. На шістьох високопоставлених російських військових, відповідальних за здійснення атак на Україну, накладуть заборону на поїздки, а на російських військових - заборону експорту товарів з Австралії.

Австралія та її партнери, як йдеться у заяві, продовжуватимуть накладати санкції, щоб позбавити Росії можливості продовжувати фінансувати свою війну.

Доповнення

Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії за її вторгення в Україну. Зокрема, ЄС схвалив відключення семи банків РФ від SWIFT.

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