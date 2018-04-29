Австралия выделит 500 млн долларов на защиту Большого барьерного рифа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Власти Австралии выделят 500 млн долларов на защиту Большого барьерного рифа от последствий изменения климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sydney Morning Herald.
По данным издания, в частности, средства выделены на изменение методов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды. А также на исследования по восстановлению рифа и на борьбу с морскими звездами “Терновый венец”, поедающие кораллы.
Как отмечается, Большой барьерный риф приносит Австралии 6,4 млрд долларов ежегодно. При этом за последние 30 лет риф потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения.
Напомним, эксперты по охране окружающей среды заявляют, что гигантская морская улитка может быть использована для спасения Большого барьерного рифа, который страдает от загрязнений. Сейчас продолжаются исследования по размножения видов.