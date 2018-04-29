Австралия выделит 500 млн долларов на защиту Большого барьерного рифа

По данным издания, в частности, средства выделены на изменение методов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды. А также на исследования по восстановлению рифа и на борьбу с морскими звездами “Терновый венец”, поедающие кораллы.

Как отмечается, Большой барьерный риф приносит Австралии 6,4 млрд долларов ежегодно. При этом за последние 30 лет риф потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения.

Напомним, эксперты по охране окружающей среды заявляют, что гигантская морская улитка может быть использована для спасения Большого барьерного рифа, который страдает от загрязнений. Сейчас продолжаются исследования по размножения видов.