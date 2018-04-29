Австралія виділить 500 млн доларів на захист Великого бар'єрного рифа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Влада Австралії виділять 500 млн доларів на захист Великого бар'єрного рифа від наслідків зміни клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sydney Morning Herald.
За даними видання, зокрема, кошти виділені на зміну методів ведення сільського господарства, щоб поліпшити якість води. А також на дослідження по відновленню рифа і на боротьбу з морськими зірками “Терновий вінець”, що поїдають корали.
Як зазначається, Великий бар’єрний риф приносить Австралії 6,4 млрд доларів щорічно. При цьому за останні 30 років риф втратив майже половину коралів через їх знебарвлення і забруднення.
Нагадаємо, експерти з охорони довкілля заявляють, що гігантський морський равлик може бути використаний для порятунку Великого бар’єрного рифу, який потерпає від забруднень. Нині тривають дослідження щодо розмноження тисяч видів.