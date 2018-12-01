Австралия и ЕС заключат новое торговое соглашение на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступая перед журналистами на саммите G20 рассказал о поддержке лидеров Евросоюза в процессе ускорения соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал SBS.
“Нам удалось договориться об ускорения процесса разработки и внедрения соглашения о свободной торговле с ЕС. В ближайшие месяцы ожидается существенное продвижение соглашения”, — цитирует премьер-министра телеканал.
Глава правительства Австралии назвал это соглашение с Европейским Союзом очередным успехом страны после ряда соглашений со странами Азии, а именно Китаем, Японией и Южной Кореей.
Напомним, на территории саммита G20 лидеры Канады, Мексики и Соединенных Штатов — Джастин Трюдо, Энрике Пенья Ньето и Дональд Трамп — подписали новое Североамериканское торговое соглашение в аргентинской столице в день открытия саммита G20