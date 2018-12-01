Австралія та ЄС пришвидшать укладення нової торгівельної угоди на саміті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон виступаючи перед журналістами на саміті G20 розповів про підтримку лідерів Євросоюзу у справі прискорення угоди про вільну торгівлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал SBS.
"Нам вдалось домовитись про необхідність прискорення розробки та впровадження угоди про вільну торгівлю з ЄС. У найближчі місяці очікується істотне просування угоди", - цитує прем'єр міністра телеканал.
Глава уряду Австралії назвав цю угоду з Європейським Союзом черговим успіхом країни після ряду угод з країнами Азії, а саме Китаєм, Японією і Південною Кореєю.
Нагадаємо, на теренах саміту G20 лідери Канади, Мексики та Сполучених Штатів - Джастін Трюдо, Енріке Пенья Ньєто і Дональд Трамп - підписали нову Північноамериканську торговельну угоду в аргентинській столиці у день відкриття саміту G20