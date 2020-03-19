Австралия и Новая Зеландия закрывают границы для иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Австралия и Новая Зеландия запрещают въезд в страны иностранным гражданам из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Начиная с сегодняшнего вечера, Новая Зеландия запретит любым иностранным гражданам въезд в страну", - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн на пресс-конференции сегодня.
Она отметила, что защита новозеландцев от COVID-19 является приоритетом. В течение последних дней стало понятно, что вирус распространяется во всем мире, и поэтому нужно принимать меры по ограничениям на границе.
"Начиная с завтра, Австралия больше не позволит въезжать гражданам или резидентам, которые не являются австралийцами, если они не являются прямыми членами семьи австралийцев", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
В частности указано, что в Новую Зеландию не будут пускать туристов, студентов или работников, имеющих визы, даже тех, кто раньше могли приезжать с Тихоокеанских островов. Этот запрет не распространится только на медработников, детей и их опекунов и граждан Самоа и Тонги, у которых есть веские причины для поездки в Новую Зеландию. В Австралию можно будет проехать еще в течение 24 часов. Позже, для возвращения в страну, австралийцам нужно будет пройти 14-дневный карантин.
"Также прекратятся путешествия между Новой Зеландией и Австралией для большинства граждан двух стран, которые обычно могли путешествовать туда-сюда без визы", - указано в сообщении.
Указано, что в Австралии подтвердили 111 новых случаев коронавируса, а общее количество заболевших возросло до 565. В Новой Зеландии подтвердили 28 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, РФ временно прекращает пропуск иностранцев на свою территорию.