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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97956 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Австралия и Новая Зеландия закрывают границы для иностранцев

Австралия и Новая Зеландия закрывают границы для иностранцев

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Австралия и Новая Зеландия запрещают въезд в страны иностранным гражданам из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Начиная с сегодняшнего вечера, Новая Зеландия запретит любым иностранным гражданам въезд в страну", - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн на пресс-конференции сегодня.

Она отметила, что защита новозеландцев от COVID-19 является приоритетом. В течение последних дней стало понятно, что вирус распространяется во всем мире, и поэтому нужно принимать меры по ограничениям на границе.

"Начиная с завтра, Австралия больше не позволит въезжать гражданам или резидентам, которые не являются австралийцами, если они не являются прямыми членами семьи австралийцев", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В частности указано, что в Новую Зеландию не будут пускать туристов, студентов или работников, имеющих визы, даже тех, кто раньше могли приезжать с Тихоокеанских островов. Этот запрет не распространится только на медработников, детей и их опекунов и граждан Самоа и Тонги, у которых есть веские причины для поездки в Новую Зеландию. В Австралию можно будет проехать еще в течение 24 часов. Позже, для возвращения в страну, австралийцам нужно будет пройти 14-дневный карантин.

"Также прекратятся путешествия между Новой Зеландией и Австралией для большинства граждан двух стран, которые обычно могли путешествовать туда-сюда без визы", - указано в сообщении.

Указано, что в Австралии подтвердили 111 новых случаев коронавируса, а общее количество заболевших возросло до 565. В Новой Зеландии подтвердили 28 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, РФ временно прекращает пропуск иностранцев на свою территорию.

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