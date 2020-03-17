РФ тимчасово припиняє пропуск іноземців на свою територію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Починаючи з 00:00 18 березня 2020 року Росія тимчасово припиняє пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Так, відповідно до постанови уряду РФ обмеження тимчасового в’їзду в їх країну не стосується акредитованих або призначених співробітників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, міжнародних організацій і їх представництв, інших офіційних представництв іноземних держав, розташованих на території Російської Федерації, а також членів сімей зазначених осіб, водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних, морських і річкових суден, поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення, членів офіційних делегацій та осіб, які мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані в зв'язку зі смертю близького родича, осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.
На сьогодні на українсько-російському кордоні функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску: "Чугунівка", "Плетенівка", "Гоптівка" (Харківська область), "Велика Писарівка", "Юнаківка", "Бачівськ" (Сумська область), "Грем‘яч", "Сеньківка" (Чернігівська область), "Катеринівка" (Луганська область),
Пропуск пішоходів не здійснюється.
Можуть в’їхати в Україну: громадяни України; особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів. (В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ).
Не можуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.
Нагадаємо, до посольстсв України за кордоном звернулися понад 3,6 тисяч українців, які виявили бажання повернутися додому.