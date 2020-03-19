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Австралія та Нова Зеландія закривають кордони для іноземців

Австралія та Нова Зеландія закривають кордони для іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Австралія та Нова Зеландія забороняють в’їзд до країн іноземним громадянам через поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Починаючи з сьогоднішнього вечора, Нова Зеландія заборонить будь-яким іноземним громадянам в'їзд до країни”, - заявила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн на пресконференції сьогодні.

Вона зазначила, що захист новозеландців від COVID-19 є пріоритетом. Впродовж останніх днів стало зрозуміло, що вірус поширюється в усьому світі, і тому потрібно вживати заходів з обмежень на кордоні.

“Починаючи з завтра, Австралія більше не дозволить в'їжджати громадянам або резидентам, які не є австралійцями, якщо вони не є прямими членами сім'ї австралійців”, - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Зокрема вказано, що до Нової Зеландії не пускатимуть туристів, студентів чи працівників, які мають візи, навіть тих, хто раніше могли приїжджати з Тихоокеанських островів. Ця заборона не пошириться тільки на медпрацівників, дітей та їх опікунів і громадян Самоа та Тонги, у яких є вагомі причини для поїздки до Нової Зеландії. До Австралії можна буде проїхати ще впродовж 24 годин. Пізніше, для повернення в країну, австралійцям потрібно буде пройти 14-денний карантин.

“Також припиняться подорожі між Новою Зеландією та Австралією для більшості громадян двох країн, які зазвичай могли подорожувати туди-сюди без візи”, - вказано у повідомленні.

Вказано, що в Австралії підтвердили 111 нових випадків коронавірусу, а загальна кількість хворих зросла до 565. В Новій Зеландії підтвердили 28 випадків коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, РФ тимчасово припиняє пропуск іноземців на свою територію.

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