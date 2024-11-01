Авиаудары рф по Харькову и Дергачам: пять пострадавших за вечер, повреждено предприятие
Киев • УНН
В результате авиаударов по Харькову и Дергачах пострадали пять человек, повреждены жилой дом и гражданское предприятие. Атаки были осуществлены ФАБ-250 с УМПК около 21:15.
российские войска вечером 31 октября нанесли авиационный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, в Дергачах зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, трое травмированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и областную прокуратуру.
Детали
По данным прокуратуры, 31 октября около 21:15 ВСУ РФ ударили по Харькову. Повреждены жилой дом и автомобили. Острую реакцию на стресс испытали два человека.
Как добавил Синегубова, пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет.
Ориентировочно в это же время враг также совершил авиаатаку по городу Дергачи. "Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия. Возник пожар. Охранник получил ранение стеклом. У водителя и еще одного охранника диагностировали острую реакцию на стресс", - рассказали в прокуратуре.
Также добавили, что по предварительным данным, удары по Харькову и Дергачах были нанесены ФАБ-250 с УМПК.
Как указал глава ОВА, за прошедшие сутки также фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 15:00 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела погиб 75-летний мужчина.
- 12:13 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина.
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