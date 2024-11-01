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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиаудары рф по Харькову и Дергачам: пять пострадавших за вечер, повреждено предприятие

Авиаудары рф по Харькову и Дергачам: пять пострадавших за вечер, повреждено предприятие

Киев  •  УНН

07:26 • 6825 просмотра

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В результате авиаударов по Харькову и Дергачах пострадали пять человек, повреждены жилой дом и гражданское предприятие. Атаки были осуществлены ФАБ-250 с УМПК около 21:15.

российские войска вечером 31 октября  нанесли авиационный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, в Дергачах зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, трое травмированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и областную прокуратуру.

Детали

По данным прокуратуры, 31 октября около 21:15 ВСУ РФ ударили по Харькову. Повреждены жилой дом и автомобили. Острую реакцию на стресс испытали два человека. 

Как добавил Синегубова, пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет.

Ориентировочно в это же время враг также совершил авиаатаку по городу Дергачи. "Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия. Возник пожар. Охранник получил ранение стеклом. У водителя и еще одного охранника диагностировали острую реакцию на стресс", - рассказали в прокуратуре. 

Также добавили, что по предварительным данным, удары по Харькову и Дергачах были нанесены ФАБ-250 с УМПК.

Как указал глава ОВА,  за прошедшие сутки также фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  • 15:00 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела погиб 75-летний мужчина.
  • 12:13 Купянский р-н,  Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина.

Захватчики нанесли более 280 ударов по Запорожской области: что известно об атаках1 ноября 2024, 05:07 • 14420 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
fab-250FAB-250
kharkivХарьков