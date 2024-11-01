Захватчики нанесли более 280 ударов по Запорожской области: что известно об атаках
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска совершили 287 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Среди атак - 8 авиационных ударов, 153 атаки БПЛА и 123 артиллерийских обстрела.
Оккупанты нанесли 287 ударов по населенным пунктам Запорожской области за сутки. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации оперативного командования, среди ударов были восемь авиационных атак, которые поражали районы Таврического, Юрковцев и Малой Токмачки.
Кроме того, 153 беспилотных летательных аппарата различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку. Также зафиксировано три обстрела из реактивных систем залпового огня, которые накрыли Малую Токмачку и Роботино.
Всего 123 артиллерийских обстрела были направлены на территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино и Малой Токмачки. В результате атак поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения пострадавших не было.
Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА31 октября 2024, 05:08 • 59718 просмотров