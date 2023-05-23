Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам.

Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дронов “Shahed” и 9 вражеских разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Напомним

За вчерашний вечер враг дважды обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины.