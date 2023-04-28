Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время нашими защитниками было сбито 6 вражеских БпЛА различного типа.", - сообщает Генштаб.

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Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

Напомним

В Генштабе сообщили, что оккупанты привлекают лиц с судимостью для пополнения боевых потерь.