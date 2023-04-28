Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
В той же час нашими захисниками було збито 6 ворожих БпЛА різного типу.", - повідомляє Генштаб.
Доповнення
Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.
Нагадаємо
У Генштабі повідомили, що окупанти залучають осіб із судимістю для поповнення бойових втрат.