Авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по личному составу и военной технике оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Авиация Вооруженных сил Украины за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА, 2 из них - типа "Орлан-10" и 1 - "Supercam", - отмечают в Генштабе.
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Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 1 важную цель противника.
Напомним
ВСУ продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что их подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.