Авіація ЗСУ за добу завдала 12 ударів по особовому складу та військовій техніці окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Авіація Збройних сил України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА, 2 з них - типу "Орлан-10" та 1 - "Supercam", - зазначають у Генштабі.
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Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника.
Нагадаємо
ЗСУ продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
Заступиця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що їхні підрозділи за сьогоднішній день захопили понад десять ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського.