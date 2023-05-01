Авиация ВСУ за сутки четыре раза ударила по районам сосредоточения оккупантов

Детали

Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Дополнение

Оккупанты сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники.