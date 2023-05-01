Авіація ЗСУ за добу чотири рази вдарила по районах зосередження окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Авіація Збройних сил України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу противника. Також було уражено райони зосередження озброєння та військової техніки, пише УНН з посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
Так, авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.
Доповнення
Окупанти зосереджуються на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 960 осіб, 3700 танків та сотень одиниць військової техніки.