Авиация Украины нанесла 1700 групповых авиаударов по рашистам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии, ударная авиация Воздушных Сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Детали
Как сообщило ведомство, за предыдущие сутки российские оккупанты нанесли ракетные удары с акватории Черного моря. В этот раз оккупанты выпустили четыре авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» типа Х-31 из истребителей Су-30. Ракеты были направлены по прибрежной зоне Одесской области.
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"Своих целей ракеты не достигли, впрочем, это еще раз доказывает, что россия продолжает морскую блокаду украинских портов, обостряя мировой продовольственный кризис", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
В течение предыдущих суток уничтожена одна воздушная цель – БпЛА оперативно-тактического уровня, которым враг осуществлял воздушную разведку.
Тем временем ударная авиация Воздушных Сил уничтожила состав боеприпасов вражеской группировки войск на южно-бугском направлении. Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на изюмском и донецком направлениях.
Уничтожено до тридцати единиц техники оккупационных войск.
В общем, с начала полномасштабного вторжения ударная авиация Воздушных Сил нанесла 1700 групповых авиаударов.
Напомним
Оккупационные войска 58 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки.