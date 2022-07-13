Авіація України завдала 1 700 групових авіаударів по рашистах

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 15228 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 45707 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 59126 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 60065 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 64702 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 76652 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 202640 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147742 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171913 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 195018 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 139835 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 166900 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 60617 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 78400 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 80369 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 202655 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 481495 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 432334 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 639419 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 761109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 12726 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 39547 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 78400 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 109255 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 143775 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Авіація України завдала 1 700 групових авіаударів по рашистах

Авіація України завдала 1 700 групових авіаударів по рашистах

Київ • УНН

 • 258104 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії, ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Деталі

Як повідомило відомство, за попередню добу  російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини.

Цитата

"Своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Протягом попередньої доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку.

Тим часом ударна авіація Повітряних Сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південно-бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках.

Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів.

Нагадаємо

Окупаційні війська 58 разів обстріляли Сумську область за попередню добу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01