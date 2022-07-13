Авіація України завдала 1 700 групових авіаударів по рашистах

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Як повідомило відомство, за попередню добу російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини.

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"Своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Протягом попередньої доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку.

Тим часом ударна авіація Повітряних Сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південно-бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках.

Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів.

Нагадаємо

Окупаційні війська 58 разів обстріляли Сумську область за попередню добу.