Авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли 12 ударов по врагу - Генштаб

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.

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Также украинская армия поразили четыре артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС и один ЗРГК "Панцирь-С1".

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