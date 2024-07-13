С начала суток произошло 109 боевых столкновений: ВС РФ атакуют населенные пункты Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также враг прикладывает большие усилия в попытке потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в Донецкой области. Пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.07.2024 о вторжении армии рф

Отмечается, что Силы обороны продолжают активно противодействовать российскому агрессору.

С начала суток произошло 109 боевых столкновений:

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали населенные пункты Ходино, Карповичи, Грабовское, Запселье, Горск и Могрица.

Вместе с тем, под постоянными бомбардировками вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, террористы нанесли восемь авиаударов с использованием 18 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. Наши воины отбили 10 атак, еще три - продолжаются.

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На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий неподалеку Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Берестового и Стельмаховки. Четыре боя закончились, еще семь - продолжаются. Наибольшая концентрация вражеских усилий наблюдается в районе Берестового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз наши позиции вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Украинские защитники отбили 10 атак, еще пять - продолжаются.

На Северском направлении силы обороны отбили четыре вражеские атаки неподалеку Белогоровки и Верхнекаменского. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Раздоловки и Спирного.

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На Краматорском направлении захватчики шесть раз осуществляли штурмовые действия вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Клищеевки. Три боя завершились, еще три - продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка. Шесть боев завершились без успеха для россиян, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Новоселовка Первая, Лозоватское, Новоалександровка и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, семь боестолкновений - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал вблизи Красногоровки, Константиновки и Победы. Семь боев завершены, два - продолжаются.

Российские оккупанты значительно активизировался на Времовском направлении. Здесь противник пытался прорвать украинскую оборону возле Урожайного, Макарова, Константиновки и Великой Новоселки. Украинские защитники отбили 16 штурмов россиян, еще одна вражеская атака продолжается в районе Водяного.

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