россияне уменьшили интенсивность штурмовых операций в районе Часов Яра, переключив основные усилия на Торецкое направление. Именно там было зафиксировано 19 штурмов. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Краматорском направлении, куда входит Часов Яр, Силы обороны остановили 11 вражеских атак. Враг пытался продвинуться и провести активные боевые действия в районе: Ивановского, Андреевки и Часового Яра - говорит Волошин.

По его словам, враг свои действия усиливал штурмовой авиацией, которая наносила ракетно-бомбовые удары.

В Часовом Яру Силы обороны несколько раз уничтожали 98 бригаду российскую парашютно-десантную дивизию, оккупанты уже несколько раз ее доукомплектовывали. По направлению Часов Яр было зафиксировано более 1400 минометных и артелерийских обстрелов. На район Часового Яра пришлось 325 обстрелов из различных видов вооружения, 10 штурмов и 17 КАБов - рассказывает он.

Волошин отметил, что за сутки на том направлении было уничтожено 84 оккупанта и 136 получили ранения, а в плен взяли 6 россиян.

Враг уменьшил акцент штурмовых действий на Часов Яр и переместил его на Торецкое направление. Именно 19 штурмов было проведено в районе Торецкого направления. Там враг сбросил 10 КАБов - добавил он.

Он рассказал, что за минувшие сутки на Торецком направлении зафиксировали 238 обстрелов из различных видов вооружения.

Напомним,

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиаудара с использованием 94 КАБов. Кроме этого, совершил почти 5000 обстрелов, в частности, 143 - из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.