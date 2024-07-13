Киев • УНН
Россияне снизили интенсивность штурмовых действий в районе Часов Яра и перенесли основные усилия на Торецкое направление, где зафиксировано 19 обстрелов.
россияне уменьшили интенсивность штурмовых операций в районе Часов Яра, переключив основные усилия на Торецкое направление. Именно там было зафиксировано 19 штурмов. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На Краматорском направлении, куда входит Часов Яр, Силы обороны остановили 11 вражеских атак. Враг пытался продвинуться и провести активные боевые действия в районе: Ивановского, Андреевки и Часового Яра
По его словам, враг свои действия усиливал штурмовой авиацией, которая наносила ракетно-бомбовые удары.
В Часовом Яру Силы обороны несколько раз уничтожали 98 бригаду российскую парашютно-десантную дивизию, оккупанты уже несколько раз ее доукомплектовывали. По направлению Часов Яр было зафиксировано более 1400 минометных и артелерийских обстрелов. На район Часового Яра пришлось 325 обстрелов из различных видов вооружения, 10 штурмов и 17 КАБов
Волошин отметил, что за сутки на том направлении было уничтожено 84 оккупанта и 136 получили ранения, а в плен взяли 6 россиян.
Враг уменьшил акцент штурмовых действий на Часов Яр и переместил его на Торецкое направление. Именно 19 штурмов было проведено в районе Торецкого направления. Там враг сбросил 10 КАБов
Он рассказал, что за минувшие сутки на Торецком направлении зафиксировали 238 обстрелов из различных видов вооружения.
Напомним,
За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиаудара с использованием 94 КАБов. Кроме этого, совершил почти 5000 обстрелов, в частности, 143 - из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.