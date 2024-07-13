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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине повреждены жилые дома, учреждения и ранена женщина в результате рф-обстрела, начато расследование

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 13:59  •  10145 просмотра

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Российские обстрелы повредили жилые дома, учреждения и ранили женщину в поселке Купянск-Узловой Харьковской области, что стало поводом для расследования нарушения законов и обычаев войны.

ВС рф совершили авиационный удар по поселку Купянск-Узловой 13 июля около 11:50, ранив женщину. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

Детали

13 июля около 11:50 российские военные нанесли авиационный удар по поселку Купянск-Узловой. Получила ранения 39-летняя женщина. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и отделение "Новой почты".

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Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Враг за сутки выпустил 32 КАБа по Харьковщине, из-за обстрелов пострадала пожилая женщина13 июля 2024, 06:27 • 19296 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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