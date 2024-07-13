На Харьковщине повреждены жилые дома, учреждения и ранена женщина в результате рф-обстрела, начато расследование

ВС рф совершили авиационный удар по поселку Купянск-Узловой 13 июля около 11:50, ранив женщину. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

Детали

13 июля около 11:50 российские военные нанесли авиационный удар по поселку Купянск-Узловой. Получила ранения 39-летняя женщина. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и отделение "Новой почты".

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

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