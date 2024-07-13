Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что попытки убить путина были, к сожалению, не удачные. Об этом глава ГУР рассказал в интервью NV, пишет УНН.

"Попытки убить Путина были, но, как видите, тоже пока неудачные", - говорит Буданов.

На вопрос о том, остается ли владимир путин фигурой компромисса в рамках своего окружения, Буданов ответил, что "это уже давно не о компромиссе".

Он отметил, что образ путина как "третейского судьи, который всех устраивает", не соответствует действительности. Для подчеркивания исторической глубины этого вывода, Буданов вспомнил рассказы своей бабушки, которая была свидетелем смерти Иосифа Сталина.

"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее ощущение, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", - добавил глава ГУР.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин находится в изоляции, и чтобы хоть как-то выйти из нее пытается разделить мир. Пока Украина стоит, то у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война.